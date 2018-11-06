112 ile 155'den sonra o hatta da dadandılar

Türkiye'de 112 acil servis ile 155 polis imdat hatlarına yapılan asılsız ihbarlara belediyenin whatsapp ihbar hattı da eklendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde beyaz masa çalışanları whatsapp ihbar hattına belediyenin sorumluluk alanı dışında sürekli video ve mesaj gönderilmesinden iş yapamaz hale geldi. Turhal Belediyesi Beyaz Masa görevlisi Aykut Zor, haber bültenlerinde izledikleri 112 acil yardım hattı ve 155 polis imdat hattına yapılan asılsız ihbarlar olaylarının benzerleri ile karşı karşıya kalmış durumda olduklarını söyledi. Belediyenin whatsapp ihbar hattına gördükleri rüyayı yazarak tabirini isteyenler, çocuğu ile ilgilenemeyip soru soranların yanı sıra özel işleri ile ilgili sorunlarını yazanların olduğunu ifade eden Zor, hizmetlerin aksamaması için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade ederek, “Acil servis ve polis ihbar hatlarının asılsız ihbarlarla meşgul edildiğini haberlerde izliyorduk. Son zamanlarda whatsapp ihbar hattımızda da böyle bir durumla karşılaştık. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.