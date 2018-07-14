15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Uğur Işılak Niksar’da konser verdi

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin ikinci yılında Niksar’da anma etkinlikleri Uğur Işılak konseri ile başladı. Niksar’da anma etkinliklerinin ilk gününde Türk bayrağını eline alan Cumhuriyet Meydanı’na koştu.

15 Temmuz anma etkinliklerine İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, MHP ve AK Parti ilçe başkanları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Türk milletinin 15 Temmuz’da tarih yazdığını söyledi. Özcan, “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü hep beraber devletimizin, hükümetimizin belirlemiş olduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu doğrultuda bir haftalık süre ile biz de bu etkinlikleri düzenliyoruz. İnşallah Rabbim bu acıları bizlere bir daha göstermesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ve AK Parti Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan da selamlama konuşması yaptıktan sonra, sahneye ünlü sanatçı Uğur Işılak çıktı.

Meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa seslenen Uğur Işılak, "15 Temmuz’un ruhunu kaybetmeyeceğiz" diyerek, “Bizim bir tek derdimiz var bu vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü hepimiz biriz. Bu ülkede yaşayan her kim olursa olsun, bu bayrağın gölgesinde olmayı yeter ki içine sindirsin. Hep birlikte hangi mezhepten hangi ırktan olursa olsun herkesle birlikte kardeşçe dostça yaşamayı istiyoruz. Ama bir şartla 780 bin kilometrekarelik bölünmez vatan topraklarında gözü olmayacak, gözü olana da haddini bildirecek bütün meselemiz bu” şeklinde konuştu.

Daha sonra birbirinden güzel parçalarını seslendiren ünlü sanatçı meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Işılak, konserin finalinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına uyarladığı Dombra parçasını vatandaşlarla birlikte coşkuyla seslendirdi.