15 Temmuz’da şehitler anıtı açılacak

Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı Merkez Camii önünde yapımına başlanılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, anıtın 15 Temmuz tarihinde açılacağını kaydetti. Başkan Eroğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren anıtlar, meydanlar oluşturmaya çok önem verdik. Şimdi de Tokat-Turhal yolu üzerinde, Sanayi Sitemizin hemen karşısında Yeşilırmak kenarında, Merkez Cami’nin hemen önündeki bu alanda bir başka anıtı hem şehitlerimiz için hem de Tokat’lı hemşehrilerimizin kullanımına hazırlıyoruz. İnşallah burası 15 Temmuz Şehitler Anıtı olacak ve önümüzdeki 15 Temmuz’da da açılışını hep birlikte yapacağız. Bu bölgede 15 Temmuz’u anımsatan bir anıt ve figürler kayacağız. Böylelikle 15 Temmuz’u da şehrimizin bir köşesinde ayrıca yaşatmış olacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan karanlık geceye de değinen Başkan Eroğlu, gelecek nesillere bu geceyi unutturmamak, anlatmak gerektiğinin de altını çizerek,"İnşallah bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmayacak. Bu ülke bekasını, kardeşliğini her anlamada daha da pekiştirmiş, ufkunu, geleceğini büyük bir Türkiye hayali ile ortaya koyan bir ülke olma anlamında emin adımlarla yoluna devam edecek. Ama bununla beraber geçmişi unutmama anlamında 15 Ternmuz’ları anmaya hatırlamaya devam edeceğiz. Onun için böyle bir anıt da inşallah gelecek dediğimiz nesillerimize, çocuklarımıza da 15 Temmuz’un nasıl bir gece olduğunu, nasıl bir millet olduğumuzu ortaya koyma anlamında çok önemli işler göreceğine inandığım bir anıt olacak inşallah. Birkaç güne figürlerin montajına başlayacağız ardından çevre düzenlemesini yaparak 15 Temmuz gününe de açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Ayrıca Tokat’ın incisi Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak kenarında yapımına başlanılan Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerini yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, 1700’lü yıllarda ki Tokat Müftüsü’nün bağ evinden esinlenilerek yapımına başlanılan Hıdırlık Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Sosyal tesisin Tokat’ın kültürünü yansıtan, kimliğini ortaya koyan ve o tarihi Tokat’ın da her anlamda görselliğini oluşturacağını ifade eden Başkan Eroğlu,"Tokat’ta şuanda konusunda uzman olan el sanatı yapan insanlarımızın da ahşap oymaları ile beraber süsleyeceğimiz bu sosyal tesisimiz Tokat’ın adeta incisi olacak. Çok küçük detaylar kaldı. İnşallah hedefimiz Eylül ayı gibi bitirerek siz değerli Tokatlı hemşehrilerimizin hizmetine açmak olacak. Hem kışlık hem yazlık mekanı ile yılın her günü açılan sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ile sizlerin buluşma yeri olacak. Siz Tokatlı hemşehrilerimizin bir taraftan Kanal Tokat’ı izlediği bir taraftan geniş alanda oturduğu Tokat’ın tarihi havasını soluduğu alanda lezzetli içecek ve yiyeceklerin bulunduğu bir mekan olacak inşallah" ifadelerini kullandı.