Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 18:21

15 Temmuz’da yaşananları yerinde öğrenecekler

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ’Gençler Asla Unutmaz’ projesi kapsamında 40 gönüllü genci, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimin etkilerini bizzat görebilmeleri için başkent Ankara’ya uğurladı.

15 Temmuz’da yaşananları yerinde öğrenecekler

05 Temmuz 2017 18:21


Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gençler Asla Unutmaz projesi kapsamında; Kırklareli, Rize ve Muş illeriyle birlikte Tokat’tan da 40 öğrenci dualarla Ankara’ya uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, projenin 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini gençlerin çok daha iyi anlamasına vesile olacağını belirterek,"Gençlerimiz 2 gün sürecek olan proje kapsamında Kırklareli, Rize ve Muş İllerinden de katılım sağlayacak arkadaşlarıyla birlikte Ankara’da buluşacak. Burada 15 Temmuz’da FETÖ-PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin etkilerinin ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeler gençler tarafından yerinde görülecek. Darbeye canı pahasına dur diyen milletimizin yetiştirdiği aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin yaşadıklarını hissedecekler. Velilerimizin de katıldığı bu törenle çocuklarımızı dualarla gönderiyoruz. Yolları açık olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!