16 yaşındaki sürücünün kullandığı iş makinesi bahçe duvarına çarptı

İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı sokakta meydana gelen olayda ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki E.S.’nin kullandığı iş makinesi, virajı alamayarak yaklaşık 50 metrelik yokuştan aşağı kayarak bir evin bahçe duvarında çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan iş makinesinin sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri taraflarından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan mahallede kadınların ve çocukların bulunduğu esnada meydana gelen kazada olası bir faciadan dönüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.