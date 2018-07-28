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28 Temmuz 2018 16:09

18 gündür kayıp olan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde 18 gündür haber alınamayan 3.

18 gündür kayıp olan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor

28 Temmuz 2018 16:09

5 yaşındaki Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor.


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim’i arama çalışmaları 49 kişilik ekip tarafından devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına UMKE ekipleri de destek veriyor. Evrim’in kaybolmasından bugüne kadar olan süre zarfında Yenisu yaylası çevresindeki ormanlık alanlar, mezarlıklar, ekili araziler, samanlıklar, dere yatakları, yayla evleri, köydeki metruk binalar, Evrim’in ailesinin köydeki evi ve yayladaki çadır çevresi, Yazıtepe Barajı, mesire alanlarının yanı sıra noktasal aramalar yapıldı. Yapılan arama çalışmalarına JAK, AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi kadavra ve iz takip köpekleri de katıldı. Isıya duyarlı gece görüş sistemi olan drone ile de günlerce süren arama yapıldı. Yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanamadı.



Anne ve baba 4 gündür tutuklu


Sevk edildikleri mahkemece çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış tutuklanmıştı. Baba Burhan Atış, traktör kazasında öldüğünü iddia ettiği kızını babasının mezarına gömdüğü yönünde ifade verirken, açılan mezarda bir bulguya rastlanmamıştı. Anne Dilek Atış ise çadırda bıraktığı kızını döndüğünde bulamadığı yönündeki ifadesinden farklı bir ifade vermesi nedeniyle çelişkili ifade vermekten dolayı tutuklanmıştı.




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