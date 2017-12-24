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24 Aralık 2017 10:58

200 yıllık konak butik otel oldu

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde restore edilen 200 yıllık 10 odalı konak, butik otel olarak hizmete girdi.

200 yıllık konak butik otel oldu

24 Aralık 2017 10:58


Zile Belediyesi tarafından yapılan proje kapsamında birçok konak, bölgede iş yeri olarak kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda ilçede mimar olarak faaliyet gösteren Adnan Seçkin ve Evren Özekinci tarafından restore edilerek işletilecek olan butik otel törenle hizmete açıldı. Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan butik otelin açılışı Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Turizm ve Kültür Müdürü Adem Çakır, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Açılışta konuşma yapan Başkan Vidinel, butik otelin ismi olan Zerze’ye vurgu yaparak "Hani deriz ya düşeni kaldır, döküleni doldur, ağlayanı güldür, kapınız zerzeli olmasın, ocağınız tütsün. Yani bu güzel cümleden alıntı zerze yakışmış. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ise butik otelin girişimcilere örnek olması temennisinde bulunarak, "Yapım tekniği açısından çok özgün, bir mimarın elinden çıktığı belli oluyor. İşletmecisi de biri mimar, biri inşaat mühendisi olması bir avantaj. Butik otellerin de artarak turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz ise tarihi konağın butik otel olarak gelen turistlere hizmet vereceğinin altını çizerek, 20 yataklı 10 odalı ilk otele yenilerinin katılmasını arzu ettiklerini kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek butik otelin açılışı yapıldı.




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