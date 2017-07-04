2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı sıkıntısı yaşamayacaklar

Turhal Barajı, Yeşilırmak’ın yan kollarından Gülüt Çayı üzerinde, Yazıtepe Beldesi’ne 3 kilometre uzaklıkta, temelden 121 metre yükseklikte ve kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Çok maksatlı olarak inşa edilen Turhal Barajı il ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yıllık 14.84 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. 43 bin 660 dekar zirai alana sulama suyu temin edecek baraj aynı zamanda 0.79 Mw gücünde enerji santraline de sahip olacak ve Turhal ilçesini taşkın zararlarından koruyacak.

Barajın yatırım bedeli yaklaşık 100 milyon lira

Kaplama betonunun, gövde sıyırma kazılarının, dolusavak kazı ve şev destekleme çalışmalarının tamamlandığı baraj inşaatında, derivasyon-dipsavak tüneli, memba batardosu, kapama seddesi gibi kalan işlerde tamamlanarak, barajın 2018 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yüzde 60 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı barajın sulama projesinin devreye girmesiyle sulama alanında dekar başına 405 lira ilave gelir artışı sağlanacak, dolayısıyla ülke ekonomisine yıllık 17 milyon 680 bin lira katkı verilecek. Yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen baraj ile ayrıca 2 bin 183 kişiye istihdam alanı açılması hedefleniyor.

"Hiç bir ilimizi susuz bırakmayacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tokat’ın bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek,"Ayrıca bu projede de olduğu gibi gelecekteki içme suyu ihtiyacını planlayarak garanti altına alıyoruz. Hiçbir ilimizi susuz bırakmayacağız. Planlarımız hep uzun vadeli ve günlük çözümler üretmiyoruz. Tokat tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" şeklindeki ifadelere yer verdi.