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04 Mayıs 2018 17:47

22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet ödülleri Niksar’da verildi

TÜRKSAV tarafından Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen törende, Türk dünyasına hizmet sunanlara ödülleri verildi.

22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet ödülleri Niksar’da verildi

04 Mayıs 2018 17:47


Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Türk-İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Yazarlar Ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) işbirliği ’22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri’ töreni, Tokat’ın Niksar ilçesinde yapıldı. Vakıf İş Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde ödül törenleri düzenlediklerini ancak Niksar’ın tarihi ve kültürü ile kendilerinde farklı bir heyecan uyandırdığını söyledi.


Törende, aralarında yazar, akademisyen ve yerel yöneticilerin de bulunduğu kişilere, Türk dünyasına hizmetleri dolayısıyla ödülleri takdim edildi.


Azerbaycan’dan Dr. Sona Velivava, Almanya’dan Musa Serdar Çelebi, Hollanda’dan Dr. Mehmet Tütüncü, Kazakistan’dan Rafael Rapilbek Nizaybek, Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Ayla Filmi, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Refik Turan, Turan Şahinbaş, TRT müzik kanalları, özel ödüllerde ise Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, teşvik ödülünde İmdat Avşar’a ödülleri takdim edildi.


Törene, Tokat Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Prof. Dr. Coşkun Çakır, Devlet Eski Bakanı Metin Gürdere, Reşadiye kaymakamı Berker Çırak, TOŞAYAD Başkanı Hasan Akar ile çok sayıda şair yazar ve vatandaşlar katıldı. Ödül törenin ardından programın devamında ’Tarihte ve Kültürümüzde Niksar’ konulu panel düzenlendi.


22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri programının Cumartesi günkü devamında ise Sivas ve Tokat Cirit ve atlı okçular gösterileri, Van Ulupamir Kökbörü ekibi gösterileri, İstanbul Belediyesi Mehter Takımı gösterileri sunulacak.




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