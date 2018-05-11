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11 Mayıs 2018 23:02

2,5 yıl sonra oğlunun acı haberi alan annenin feryatları yürekleri dağladı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl sonra oğlundan acı haberi alan anne Adile Erol’un, "Çocuğumu balıklar yemiş, parçası olsa göreceğim" şeklinde feryatları yürekleri dağladı.

2,5 yıl sonra oğlunun acı haberi alan annenin feryatları yürekleri dağladı

11 Mayıs 2018 23:02


Reşadiye ilçesinde 17 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait ayakkabının içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Acı haberi Tokat Valisi Ömer Toraman, aileye acı haber akşam saatlerinde verdi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan anne Adile Erol ile baba Ömer Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat sonra evine bir araçla dönen anne Erol’un feryatları yürekleri dağladı. Anne Erol, "Çocuğumun parçası olsa göreceğim. Ne olur bana gösterin. Orada yok dediler, balıklar yemiş yavrumu" diye gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran anne Erol, yakınlarının yardımı ile evine götürüldü.


Yaklaşık 2 saat acılı ailenin evinde kalan Tokat Valisi Ömer Toraman, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine yazılı açıklama yapılacağını kaydetti.


Olay, Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi JAK ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden arama çalışmaları sırasında içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısı bulundu. Kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınarak, kemik parçaları ile birlikte DNA testi için Ankara’ya gönderildi. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edildi. Tokat Valisi Ömer Torman Reşadiye ilçesine gelerek kaybolan Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi.




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