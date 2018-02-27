28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar verilmesi önerisi

Tam tersine suç işleyenler bugün yargıda cezalarını çekiyorlar" dedi.

Tokat Belediyesi tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a "Darbeler ve Demokrasi Mücadelemiz" konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Eğitimci Yazar Tarkan Zengin’in yaptığı panele AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçmişte yaşanılan zulümleri, bu ülke insanının nasıl bir cendereye alınmak istendiğini asla unutulmaması gerektiğini, çocuklara bugünleri iyi aktarmak gerektiğini söyledi.

Başkan Eroğlu, tüm yaşananlara bakıldığında birilerinin nasıl bir resim çizdiğini anlaşıldığını ifade ederek, "Bundan sonra bu ülkede kimse artık bırakın darbe yapmayı darbe yapmaya dahi teşebbüs edemeyecektir. Artık bu günler geride kalmıştır" dedi.

"O dönem darbeye destek veren kurumlarında reddi miras yapması gerekiyor"

Eğitimci Yazar Tarkan Zengin’in ise 28 Şubat’ın sürecinin bitmesi için o dönem zulüm yapan zalimlerin nedamet edip bireysel pişmanlık göstermesi, o dönem darbeye destek veren kurumlarında reddi miras yapması gerektiğini söyledi. O günün darbeye zemin hazırlayan kuruluşlarının halen reddi miras yapmadığını ifade eden Zengin, "O gün zulüm yapanların hiç birisi halen bundan pişmanlık duymuyorlar. Halen bu aktörler televizyon televizyon gezip o ikna, zulüm odalarının yaptıkları zalimliklerin ne kadar yerinde ve doğru bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Onun için biz 28 Şubat sürecinde Tokat’tan bu darbecilerin eski darbe kuruluşlarının başında şimdi sözüm ona demokrat insanlar varsa eğer bunlar çıkıp o eskide yaptıkları zulümleri reddetmeleri gerekir" diye konuştu.

"28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar verilmeli"

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da Zengin’in reddi miras önerisine değinerek, "Bence reddi miras gerekiyor mu bilmiyorum ama belki iade-i itibar gerekiyor olabilir diye düşünüyorum 28 Şubat mağdurlarına. Bir gazetede okudum bir kızımız diyor ki: ’Bizim cezalarımız affedildi, hangi suçu işledikte affedildik biz?’ Bence 28 Şubat mağdurlarının hiçbirisi suç işlemedi. Tam tersine suç işleyenler bugün yargıda cezalarını çekiyorlar" şeklinde konuştu.

Uslu, gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse Afrin’deki olayın sonuç itibariyle bu aziz milletin milli değerleri konusunda enerjisi, kararlılığını oluşturmuş olduğunu belirterek, "Eğer bugün darbeciler geri püskürtülmüş ise insanlar tanklara toplara, uçaklara o çaresizliğe rağmen kiremidi, tuğlayı atmışlarsa, tankın önüne yatmışlarsa bunun bir sebebi var. Bu aziz millet o darbe ve muhtıra dönemini yaşamak istemiyor. Darbe ve muhtıralara kim taşeronluk yapmak istiyorsa onları reddediyor ve de kendi umudu, geleceği ile kendi hayalileri tasarrufları ile oynamak isteyenlere geçit vermiyor. Böylece 15 Temmuz’da darbecilerin kendi toplumunu modernleştirme tasavvurda sona ermiş oldu çok şükür" ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül de her 9-10 yılda bir darbe süreci yaşandığını ileri sürdü. Konferans verilen salonun adının Adnan Menderes olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bülbül, "Maalesef Menderes bugün yeterince bilenen takdir edilen bir isim değil. Oysa demokrasi tarihimizde bugün seçimler Türkiye’de pek çok batı ülkesinden çok daha güvenli olarak yapılıyorsa bunu biz menderese borçluyuz" dedi.

Panelin sonunda Başkan Eroğlu, konuklarına günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.