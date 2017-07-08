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08 Temmuz 2017 14:52

29 yaşındaki Demir’den 6 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 29 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıstan 6 gündür haber alınamıyor.

29 yaşındaki Demir’den 6 gündür haber alınamıyor

08 Temmuz 2017 14:52


Niksar’a bağlı Mahmudiye köyünde ailesi ile birlikte ikamet eden 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mustafa Demir’den 6 gündür haber alınamıyor. 3 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Demir’in babası Hasan Demir, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi. Hemen jandarmaya başvurduklarını ve kendi imkanları ile oğullarını aramaya çalıştıklarını söyleyen baba Demir, “Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Oğlumuzu görenlerin veya nerede olduğunu duyanların en yakın polis yada jandarma merkezine bildirmelerini rica ediyoruz” dediler.




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