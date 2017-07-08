29 yaşındaki Demir’den 6 gündür haber alınamıyor

Niksar’a bağlı Mahmudiye köyünde ailesi ile birlikte ikamet eden 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mustafa Demir’den 6 gündür haber alınamıyor. 3 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Demir’in babası Hasan Demir, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi. Hemen jandarmaya başvurduklarını ve kendi imkanları ile oğullarını aramaya çalıştıklarını söyleyen baba Demir, “Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Oğlumuzu görenlerin veya nerede olduğunu duyanların en yakın polis yada jandarma merkezine bildirmelerini rica ediyoruz” dediler.