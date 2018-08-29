292 konut için 3 bin emeklinin başvurması bekleniyor

Tokat’ta inşaat çalışmaları devam eden 292 konut için emeklilerin 10-21 Eylül tarihleri arasında Halk Bankası Şubelerine müracaat edebilecekleri açıklandı. Türkiye Emekliler Derneği Tokat Şube Başkanı Kadir Erüre, 436 konuttan 292 tanesinin emeklilere ayrıldığını ifade ederek,"Emeklilere ayrılan 2+1 şeklinde 50 metrekare ve 68 metrekareden oluşan iki tip konut var. 50 metrekarelik dairenin fiyatı 105 bin TL ve 180 ay ödemeli, aylık taksit ödemeleri ise 517 TL şeklinde. Bu daire için peşinat olarak ödenecek para da 12 bin TL. 68 metrekarelik daireler içinse toplam fiyat 162 bin 307 TL. 180 ay vade ile 793 TL de aylık ödemesi olacak. Bu daireler için de ödenecek peşinat tutarı 19 bin 475 TL" dedi.

3 bine yakın emeklinin başvuru yapması bekleniyor

Üyelerinin 3 bininin başvuru yapmalarını beklediklerini kaydeden Erüre,"Bizim 6 bin üyemiz var. Bu üyelerimiz konut istiyor ama 3+1 konut istiyorlar. Bu yüzden 2+1 konutlara bu insanlar müracaat etmiyorlar. Aslında 3+1’ler de emeklilere verilseydi iyi olurdu. Emeklilerimiz sadece 2+1 olan 292 konut için başvuru yapabilecekler. Biz, 3 bin emeklimizin başvuru yapmasının bekliyoruz. İkameti 1 yılı aşkın süredir Tokat merkezde olan ve kendisine ait evi bulunmayan tüm emeklilerimiz TOKİ konutlarından daire sahibi olabilmek için başvuru yapabilecek. Ayrıca başvuru sahibi emeklinin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi müracaat yaparken istenecek. Öte yandan emekli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak. Emeklilerimizden başvuru için istenen belgeler arasında, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesi de yer alıyor ancak belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı da ibraz edebilecekler" diye konuştu.