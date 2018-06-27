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27 Haziran 2018 12:23

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 13 gözaltı

Tokat’ta silah kaçakçılarına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 13 gözaltı

27 Haziran 2018 12:23


Edinilen bilgiye göre, İ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 aylık yapılan titiz takip, planlama sonucunda; Tokat, İstanbul ve Hakkari illerinde ikamet eden 21 şüpheliye ait 18 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 374 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği, 4 mermi satın alma faturası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmada sorgu işlemleri devam ediyor.




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