3 ile yeni havalimanı "yatırım programına" alındı

Türkiye’de yapılacak olan 3 yeni havalimanı projesi yatırım programına alındı.

Kalkınma Bakanlığının 28 Aralık 2016 tarihli E.9696 sayılı yazısı ile kurula intikal ettirilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazıları dikkate alınarak; 240 milyon TL tutarlı Yozgat Havalimanı, 160 milyon tutarlı Karaman Havalimanı projelerinin yatırım programına dahil edilmesine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 175 milyon TL proje tutarlı “Tokat Yeni Havalimanı Yapımı” projesinin yatırım programına alınmasına karar verildi.

Yeni Tokat Havalimanı projesinin yatırıma alındığı kararını AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, sosyal medya hesabında “Yüksek Planlama Kurulu (YPK) yatırım programına alınmıştır. Tokat’ımıza hayırlı olsun” şeklinde paylaştı.

Aslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni Tokat Havalimanı projesini 3-4 yıldır yatırım programına alamadığımız için işlem yapamıyorduk. Yeni havalimanında kamulaştırma genel bütçeden değil de DHİM’nin kendi bütçesinden yapılıyordu. Yatırım programını yapmadan yatırım işine girilemiyor. Yeni havalimanı için yatırım programına alınması son nokta idi. Artık bundan sonra süreç hızlı bir şekilde yürüyecek" dedi.

Öte yandan mevcut havalimanı yakınlarında bulunan Söngüt ve Çerçi köyleri çevresindeki yaklaşık 2 bin 200 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan yeni Tokat Havalimanı projesi kapsamında toplam 455 adet taşınmazın ferağ işlemlerinin büyük oranda tamamlandığı öğrenildi.