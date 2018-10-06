3 yaşındaki çocuk ırmakta ölü bulundu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde oynarken suya düştüğü tahmin edilen 3 yaşındaki çocuk ırmakta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray ilçesinde pancar tarlasını sulamaya giden İsrafil Aydın, 3 yaşındaki oğlu Cihan'ı yanında götürdü. Bir süre sonra oğlunu bulamayan baba Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalışma başlatırken, çocuğun cansız bedeni suda bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.