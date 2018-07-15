3 yaşındaki Evrim’den 6 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da annesinin çadıra bıraktıktan bir süre sonra kaybolan 3 buçuk yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları devam ediyor. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış ormanlık alanların yanı sıra köyde de arandı. Komandolar, JÖH timi, JAK, AFAD, UMKE ve köy sakinlerinin katıldığı çalışmalarda binlerce metrekare alan adım adım arandı. Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) da görev yapan komandolar da bölgede arama tarama çalışmalarına katıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kadavra köpeği ’Mavi’, iz takip köpeği ’Durgun’ ile Samsun AFAD Müdürlüğü kadavra ve iz takip köpekleri ’Abrek’, ’Mali’ ve ’Chi Chi’ isimli köpekler de arama çalışmalarında yer alıyor. Günlerdir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir bulguyla rastlanmaması nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüpheli kişilerin ifadesi alınırken, Evrim’in köydeki evinde ve çevredeki metruk binalarda da arama yapıldı.

"Kızım yanımdan ayrılmıyordu, ormana hiç gitmezdi”

Hayvan otlatırken basın mensuplarının sorularına kısa cevap veren baba Burhan Atış, kızını bulamadıklarını, şüphelendikleri kimse olmadığını kaydetti. Anne Dilek Atış ise günlerdir perişan olduklarını belirterek, "Vicdanı olan çocuğumu getirsin. Artık bulunsun, getirsinler. Arıyorlar ama halen bulanamadı" dedi.

Kızının çadırların bulunduğu alanın dışına çıkmadığına dikkat çeken anne Atış, "Kızım yanımdan ayrılmıyordu, ormana hiç gitmezdi. Buralarda dolaşıyordu, hiç uzaklara gitmiyordu. Arayan ihbarda bulunan hiç olmadı. İnşallah çocuğumu bulup getirirler” diye konuştu.

Babaanne Satı Atış da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Allah rızası için yavrumu bana versinler. Hiç kimseye diyeceğim yok" şeklinde konuştu.