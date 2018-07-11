3 yaşındaki Evrim’i bulmak için tüm imkanlar seferber edildi

Vatandaşlar da arama çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Turhal ilçesine 25 km uzaklıktaki Yenisu Köyü Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış için dün geç saatlere kadar yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Sabah erken saatlerde yeniden başlayan aramalar; 3 Jandarma Komando Timi, AFAD Ekipleri, UMKE ekipleri ile Yenisu köyü ve civar köylerden gelen gönüllü vatandaşlarca yapılıyor.

Dağlarda adı yankılanıyor

Jandarma tarafından drone desteği de verilen aramalar, ormanlık ve ekili arazilere yoğunlaştırıldı. AFAD ve UMKE ekipleri dinleme yaparak sürdürdüğü arazi taramalarında; ara ara ’Evrim’ diye bağırılarak, ismini duyan çocuğun kendilerine tepki verme ihtimaline göre hareket ediliyor.

Evrim en son yayla çadırında görüldü

Yenisu köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Atış ailesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte köye 10 km uzaklıktaki yaylalarında çadır kurmuşlardı. Minik Evrim, Babaanne Sati Atış ile Anne Dilek Atış’ın etrafı ormanlık ve dağlık arazi olan çadırda olmadıkları esnada kaybolduğu iddia edildi. Babaanne Sati Atış, dün sabah 8:00 ila 8:30 sularında besledikleri hayvanların komşularının ekine girmesini engellemek için çadırdan ayrılmadan önce Evrim’i annesine teslim ettiğini söyledi. Anne Dilek Atış ise kayınvalidesinden çocuğu aldıktan sonra 1 yaşındaki kardeşiyle birlikte çadıra bırakıp, ahıra girdiğini, kısa süre sonra döndüğünde ise çocuğu bulamadığını söyledi. Anne Dilek Atış, "Annem malın yanına gitti. Sonra annem bana bağırdı çocuğu al diye. Çocuğu aldım getirdim eve koydum. sonra ahıra girdim 5 dakikalığına. Çocuk evden çıkmış gitmiş nereye gitti daha da bulamıyorum. Aradım, taradım her tarafı bulamadım" şeklinde konuştu.

Evrim için yapılan arama çalışmaları devam ediyor.