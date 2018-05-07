32 ilden 172 materyal yarışıyor

Ulusal Özgün Eğitim Materyalleri Geliştirme yarışmasında 32 ilden 172 materyal yer aldı.

Tarihi Sulu Sokak Çarşısı Yağbasan Medresesi yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Ulusal Özgün Eğitim Materyalleri Geliştirme yarışmasına 72 ilden bin 536 başvuru yapıldı. 39 ilden 172 materyalin fınale kaldığı yarışmanın açılış töreni Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar’ın katılımı ile yapıldı. Tokat’ta eğitim anlamında çok önemli bir faaliyetin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Akpınar, "Tokat bu etkinliği ulusal bazlı dört yıldır gerçekleştiriyor. Eğitimde en temel unsur öğretmen. Öğretmenlerimizin Anadolu’nun her köşesinde başarı hikayeleri var. Bugün aslında bu başarı hikayelerinin bir araya toplanmış halini de görüyoruz. Arkadaşlarımız çok değerli materyaller üretmişler. Eğitimde teknoloji gelişiyor bakanlığımız bu konuda ciddi bir alt yapı sergiliyor" dedi.

Performans sisteminin taslağının geri çekilmesi gündemlerinde olmadığını ifade eden Akpınar, "Gerek üniversiteler gerek STK’lar yani bizim paydaşlarımızdan bu çalışmayla ilgili yeniden görüşlerini talep ettik. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreci tek kelimeyle ifade edebiliriz, Bakanlık olarak biz öğretmenlerimizin istemediği hiçbir çalışmanın içerisinde olmayacağız" diye konuştu.