3,4 milyon yıllık Ballıca mağarasını belediye işletecek

Orta Karadeniz Bölgesinde Pazar ilçesinin Ballıca köyünde yer alan Ballıca Mağarası dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olarak biliniyor. Yaklaşık olarak yaşı 3,4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası özgün Soğan Sarkıtları ile de dünyaca üne sahip. Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Çamurlu Salon, Fosil Salon, Yarasalı Salon, Çöküntü Salon, Sütunlar Salonu, Mantarlı Salon ve Yeni Salon olmak üzere 9 salonu bulunan Ballıca Mağarasının işletmesi Pazar Belediyesi’ne devredildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci ile Pazar Belediye Başkanı Şeraftettin Pervanlar arasında protokole imza atıldı. İkinci, Ballıca mağarasında yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilmek için işletmesini Pazar Belediyesi’ne devrettiklerini kaydetti. Başkan Pervanlar ise Tokat’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olan Ballıca Mağarasını gezmeye gelen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.