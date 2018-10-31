3,5 yaşındaki Evrim'in bulunması için destek çağrısı

Ahmet Süheyl Üçer, 114 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim'in akıbetinin ortaya koyulması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Ahmet Süheyl Üçer, kayıp olarak aranan Evrim'in köyünde Turhal Serpinliler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Üniversitede okuyan öğrencilere destek amacıyla düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılan Kaymakam Üçer, köyde yapılan hizmetlerin yanı sıra 114 gündür kayıp olarak aranan Evrim'le ilgili konuşma yaptı.

Evrim'in aranması ile ilgili 10 Temmuz'dan beri çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Üçer, "Konunun adli boyutu ile ilgili olan işlemler ise sonuçlanana kadar devam edecek. Biz bu konuda vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sevgili yavrumuzun durumu ile ilgili en ufak bir bilgisi ve ipucu olan İlçe Jandarma Komutanlığımıza müracaat ederse aramalarımızda, yaptığımız çalışmalarda ışık tutarsa bundan minnettar kalacağız. Evrim yavrumuzun akıbetinin ne olduğunu ortaya koymamız ve bu konuda suç işleyenler varsa onları adalete teslim etmemiz lazım. Son olarak dernek yetkililerini böyle bir etkinlik düzenledikleri için tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen programda minik Evrim Atış'ın kaybolmasının hemen ardından başlatılan ve halen sürdürülen arama çalışmalarına vermiş olduğu destek ve devlet şefkatini yöre halkından hiçbir zaman esirgememesi dolayısıyla Serpinliler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık İnç tarafından Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'e bir teşekkür plaket takdim edildi.