4,5 yılda 150 Milyon liralık yatırım

Başkan Yıldırım Belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek 4,5 yılda yaptıkları 101 projeyle ilgili bilgi verdi. Görev süreleri içerisinde Erbaa'ya 150 Milyon lira yatırım yaptıklarını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “Erbaa'nın kasaba dan şehre dönüşmesi gerekiyordu. Yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla Erbaa kasaba görünümünden büyük ve adından söz edilir bir şehre dönüştü. Biz yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırım yaptık. Altyapı, üstyapı, projeler, yerel hizmetler, genel hizmetler 150 milyon Liralık bir yatırım. Bu yatırımlar İller Bankasından gelen ödenek nüfusumuza göre adaletli bir şekilde geliyor. Genel bütçeden bizim aldığımız para yani hibe olarak gelen para 1 Milyon lira. Bir de araç destekleriyle birlikte 2 Milyon lira desek ayni ve nakdi yardım 3 Milyon lira para geldi bize. Ekstradan. Biz bu kadar hizmeti üretirken 38,5 Milyon lira borçla devralmıştık bu belediyeyi. Şu anki borcumuz 72 milyon. Bunun içine her şey dahil. Bu borcu oluşturmuşuz ama ne kadar artmış yaklaşık 30 Milyon. 150 Milyon liralık yatırım yapılmış. Bunun karşılığında bu kaynak nasıl üretildi? E genel bütçeden 3 milyon lira yardım alınmış. Nasıl böyle bir hizmet ürettik derseniz? Birincisi dijital saate geçerek tahsilatımızı arttırdık. En önemlisi budur. Çok eleştirildik bu yüzden. Ama bu bizim için önemliydi. Kaynağımızı iki hatta üç katına çıkarttık. Bu verimi buradan aldık. İkincisi tahsilatların üzerine gittik. Borçluların üzerine gittik. Alacağımızı aldık. Üçüncüsü biz 3 tane yeri sattık. Hamamın yeri, İtfaiyenin yeri ve akaryakıt istasyonunun yeri. Bu kadarı alırken de hem ilçe yönetimimizle, hem vekilimiz ile hem belediye meclisimizle istişare ettik. Ve meclisten aldığımız kararla yaptık. Mesela üstüne ev yapmış vatandaş, arsa belediyenin. Vatandaşın evini yıkacak halimiz yok. Zamanında sahip çıkılmamış. Ne yaptık biz de vatandaşa sattık o yeri. Bunlarla beraber 7 dönüm yer satmışız toplamda. Bu 7 dönümün karşılığında 100 dönümü kamulaştırma yani Erbaa Belediyesinin bütçesinden para ödemek marifetiyle TOKİ'nin yeri, galericiler sitesinin yeri, halin yanı ve başka kamulaştırmalarla beraber 625 dönüm de kesin tahsis olmak üzere 725 dönüm yer kazandırdık Erbaa Belediyesine. Eski tekel ambarlarını belediyemize kazandırdık. 75 dönümlük alan. Onun üzerindeki binalar bugün yapmaya kalksak 30 Milyon lira. Biz hiç masraf yapmadan hem 75 dönümlük yer hem de 30 milyon liralık yer kazandırdık. Dışarıda duyacağınız en fazla şey yer sattı belediye olacak. Ama karşılığında bunlar yapıldı. 725 dönüm yer alındı. 150 Milyon liralık hizmet üretildi. Sadece 30 Milyon lira borcu arttırarak. Bu bir başarı hikayesidir. Ve genel bütçeden ekstra bir para gelmeden yaptık bütün bunları. Şimdi şöyle düşünecekler Erbaa Belediyesi iktidar belediyesi yukarıdan para yağmıştır. Yağmadı! Niye yağmadı biliyorsunuz terör operasyonları, sınır dışı operasyonlar derken zor günler geçirdi ülkemiz. Bu ve benzer sebepler yüzünden kaynaklar buralarda kullanıldı. Biz bu hizmetleri yaparken cesaretle her türlü eleştiriyi göze alarak yaptık. Marifet parayla iş yapmak değildir. Parasız da iş yapabilmektir. Şuanda imkanlar kısıtlı olsa da hala çalışıyoruz. Hala yol yapıyoruz, hala altyapı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.