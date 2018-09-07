6 yıldır aldığı engelli maaşı kesildi

Erbaa ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Mustafa Demirtaş (44), kısmi felçli olan eşi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yüzde 43 engelli raporu ile 6 yıldır 3 aylık engelli maaşı aldığını ifade Demirtaş, Mart ayında Tokat Devlet Hastanesinden verilen engelli sağlık kurulu raporu ile engelli durumunun yüzde 33’e düşmesi sonucu maaşı kesildiğini söyledi. Engelli durumunda bir değişiklik olmadığını iddia eden Demirtaş, "Rapora itiraz ediyorum. Sürekli olan engelli raporumun devam ettirilmesini istiyorum. Ayrıca kızıma verilen Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı da kesildi. Şuanda mağdur ve perişan durumdayım. Eşimin 3 aylık aldığı bin 300 liralık engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kira, kış yaklaşıyor, okullar açılıyor. Çocuk okutmakta zorluk çekiyorum. Ekmek alacak durumumuz yok. Cumhurbaşkanımızdan yardımcı olmalarını istiyorum. Benim sürekli olan raporum iptal edildi. Bu raporumun tekrar verilmesini istiyorum. Sağlığımda iyileşme söz konusu değil, ilaç kullanmaya devam ediyorum. 7 defa ameliyat oldum, kulaklarımda problem var.” dedi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre; Tokat Devlet Hastanesinden engelli sağlık kurulu raporu alan Mustafa Demirtaş’ın Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yaparak rapora itiraz ederek Sivas’ta tekrar muayene olabileceği veya 6 ay sonra aynı hastanede muayene olarak rapor alabileceği öğrenildi.