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10 Temmuz 2017 13:15

81 ilin eğitimcileri Tokat’ta buluştu

Tokat’ta, 81 ilin öğretmenevi müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri "Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Mali Mevzuat Semineri" için bir araya geldi.

81 ilin eğitimcileri Tokat’ta buluştu

10 Temmuz 2017 13:15


Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile 10-14 Temmuz tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan seminerin açılış programı Gaziosmanpaşa Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 5 günlük program hakkında bilgiler vererek, seminerin hayırlı olmasını diledi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanı Harun Karcı, seminerde öğretmenevlerinin sorunlarının ve mali sıkıntılarının tartışılıp çözüm önerilerinin görüşüleceğini söyledi.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise 5 günlük seminer boyunca şehri gezecek olan Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine Tokat’ın tarihi ve kültüründen bahsederek, Tokat’ın Anadolu’nun mayası olduğunu kaydetti.


Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, sosyal imkanların sınırlı olduğu yerlerde öğretmenevlerinin çok hayati fonksiyon üstlendiğini söyledi. Eğitimcilerin kendilerini iyi hissetmelerinin mesleklerine, öğrencilerine yansıyacağını belirten Vali Toraman, “Dolayısıyla bu büyük camianın bu çerçevede önemli destek unsurlarından bir tanesi öğretmenevleri ve siz değerli yöneticileri. Bakanlığımızda bu noktadan hareketle öğretmenevlerine bu desteği vermeye devam ediyor" diye konuştu.


Vali Toraman, ayrıca konuşmasında bu haftanın 15 Temmuz Haftası olduğuna dikkat çekerek, 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek,"Şehidi ve gazisi çok bir ülkeyiz. Tarih boyunca mücadele etmiş bir ülkeyiz. Şehitlerimiz değişik alanlarda bu ülkenin mevcudiyeti, bağımsızlığı için canlarını seve seve veriyorlar. Ne mutlu ki bizler de böyle bir medeniyetin evlatları, böyle bir kültürün parçasıyız. Terörle mücadele ediyoruz çok şehidimiz var. Bu vesileyle eğitim camiasında şehit olanları da anmak istiyorum" şeklinde konuştu.




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