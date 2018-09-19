88 yaşındaki Kore Gazisi, törende rahatsızlanınca polis otosu ile evine götürüldü

Tokat'ta düzenlenen gaziler gününde kendini iyi hissetmeyen 88 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Hardal, polis otosu ile evine gönderildi.

Tokat'ta 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile gazi derneklerinin temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen konuşma yaptı. Özmen, Türk milletinin hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda daha çok kenetlenmesini bilerek, azmi iradesi ve kudreti ile hainlere diz çöktürdüğünü kaydetti. Piyade Yüzbaşı Hasan Çağlar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması sırasında ise Kore Gazisi 88 yaşındaki Yusuf Hardal, kendisini iyi hissetmemesi üzerine tören alanındaki yerinden bir gazi arkadaşının yardımıyla ayrıldı. Kendini iyi hissetmemesi nedeniyle kaldırıma oturan Gazi Hardal'ın sağlık durumunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin kontrol etti. Ayakta durmaktan dolayı yorulduğu anlaşılan Hardal, polis aracına bindirilerek evine götürüldü. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gazi Hardal'ın törende yorulması nedeniyle trafik ekipleri tarafından evine götürüldüğünü kaydetti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, “Gazimizin yaştan dolay ayakta durmaktan başı döndü. Fazla bir rahatsızlığı yok, durumu iyi çok şükür” diye konuştu.

Törenin ardından protokol gazileri Çekenli İş Merkezindeki derneklerinde ziyaret etti.