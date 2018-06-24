91 yaşındaki Zeynep ve Fatma nine seyyar sandıkta oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uyguladığı ’seyyar sandık’ ile sandık yatalak ve yaşlı hastaların ayağına gitti. Seyyar sandık uygulamasıyla yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek oy kullanmalarını sağladı. Tokat’ta KOAH hastası 91 yaşındaki Zeynep Kolcu da Bedestenlioğlu Mahallesi’ndeki evinde oyunu kullandı. Görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oy kullanan Kolcu, "Çok sıkıntılar çektik, şükür bugünümüze" diye konuştu. Ahmet Kolcu, annesinin yaşlılığa bağlı olarak yürüyemediği için seçimlerde oy kullanmakta zorlandığını, seyyar sandık uygulaması ile rahatlıkla oy kullanabildiği için mutlu olduklarını kaydetti.

Bedestenlioğlu Mahallesi’nde seyyar sandıkta oy kullanan 91 yaşındaki Fatma Gül ise, yürüyemediği için evde oy kullandığını söyledi. Yetkililerden engelli aracı isteyen Fatma nine, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bedensel engelli emektar gazeteci Ahmet Camgözoğlu da evinde seyyar sandıkta oyunu kullananlar arasında yer aldı.

İl merkezinde 7 sandıkta 125 seçmen, il genelinde ise 200’ün üzerinde seçmen seyyar sandıkta oy kullandı.