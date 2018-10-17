948 yıllık Zile panayırında enflasyon sıfır

TOKAT (İHA) – Bu yıl 948'incisi düzenlenen asırlık Zile Panayırı, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen esnafın katılımıyla gerçekleşiyor. Enflasyona karşı tepki gösteren esnaf, geçen yılın ürün fiyatlarından satış yaparak vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde asırlık gelenek olan Zile Panayırı, 948 yıldır 5-20 Ekim tarihleri arasında kuruluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelip panayırda tezgah açan esnaf, bu yıl enflasyonla mücadele adına uygun fiyatlardan satış yapıyor. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu asırlık panayırda, vatandaş uygun fiyatlardan ürün alırken düzenlenen etkinliklerle eğlenerek stres atıyor. Sabah erken saatlerde açılan panayır gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Asırlık Zile Panayırını organize eden Hanifi Bekçan, dünyanın takip ettiği panayıra enflasyonun girmediğini belirterek, "948 yıldır kurulan tarihi asırlık bir panayır burası. Panayırımıza Türkiye'nin her tarafından esnaflarımız gelmektedir. Burada enflasyon zammı yok. Ürünler düşük fiyatlarda satışlarımız devam etmektedir. Bizde dolar enflasyonu yok. Panayırımıza girmedi bizim. Devletimize destek vermek amacıyla esnafımız buraya büyük bir desteğe geldiler" şeklinde konuştu.

Çeşitli illerden gelen esnaflar, devletin politikasını destekledikleri için geçen yılın ürün fiyatlarından satış yaptıklarını belirtti.