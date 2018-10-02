Acılı anne Erol: "Çocuğumun en azından bir mezarı oldu”

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan ikiz oğlundan Bayram'ı bulunan kemikleriyle toprağa veren acılı anne Adile Erol, bugün bir kez daha yıkıldığını ifade ederek,"Çocuğumun en azından bir mezarı oldu" dedi.

Reşadiye ilçesinde kaybolan iki çocuktan Bayram'ın kemik parçaları defnedildi. Çocuğunu kaybettiği gün olduğu gibi aynı acıyı tekrar yaşayan anne Adile Erol gözyaşı döktü. Bugün bir kez daha yıkıldığını ifade eden anne Erol,"Allah'a şükür en azında bir sonucu ulaşıldı. Bir parçası olsun bulundu. Çok acı olsa da en azından bir mezarı oldu. Yüreklerimiz yaralı söyleyecek bir şey bulamıyorum çok üzgünüm" dedi.

"Çocuğumuza ait bir parçayı mezarına koyabildik"

Anne Erol, çocuğunun ırmakta vücudunun diğer kısmı kaldığını ifade ederek, "İnşallah o geri kalan kısmı da bulunur. Kemik parçalarında yapılan DNA'a Bayram'a ait olduğu tespit edilmişti. Ayak bileğinden aşağı tarafı vardı. Bize göstermediler. Yine de buna şükür çocuğumuza ait bir parçayı mezarına koyabildik" diye konuştu.

Oğluna ait kemik parçalarını toprağa veren baba Ömer Erol, çok zorlu bir süreç yaşadıklarını, üzgün olduklarını kaydetti. Kayıp torununu ırmak kenarında günlerce arayan dede Bayram Erol ise cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı. Taziyeleri kabul eden Erol, torununa ait bir iz bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Diğer kayıp çocuğun babası tekrar arama çalışması yapılmasını istedi

Kaybolan diğer çocuğun babası İbrahim Taşçı, çok üzgün olduğunu belirterek,"İnşallah Dursun Kağan'ımızla ilgili de bir şey çıkar. Yetkililerden tekrar arama başlatılmasını istiyorum. Çocuklarımız birlikte oynuyorlardı. Ama yapacak bir şey yok" dedi.

Olay; Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ve Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edilmişti. 12 Mayıs 2018 tarihinde bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Merkez caminde kılınan cenaze namazı sonrasında Bayram Erol'a ait olan kemik parçaları tabutla birlikte defnedildi.