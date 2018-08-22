AFAD Tokat İl Müdürü Uzun, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu ameliyat olan ve Ankara’ya AFAD İl Müdürü Turan Uzun, bayramın birinci günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Uzun’un cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Öğle namazını müteakiben Behzat Camii’nde İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Uzun’un cenazesi Şeyhi Şirvani mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu daire müdürlerinin yanı sıra AFAD çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun’un öz geçmişi

Turan Uzun, 1986 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden okul birincisi olarak mezun oldu. Sivil Savunma Teşkilatına intisabından önce, Kasım 1990’da yaptığı 34 gün süreli vekil öğretmenliğin ardından; Tokat İl Sivil savunma Müdürlüğünde Sivil Savunma Memuru, Bilecik İl Sivil Savunma Müdürlüğü Merkez İlçe Sivil Savunma Müdürü, Ağrı İl Sivil Savunma Müdürü İl Sivil Savunma Müdürü, Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Uzun, 3 Kasım 2009 tarihinden itibaren Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapıyordu.