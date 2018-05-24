Afrin gazisine anlamlı destek

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağı kopan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen’in ev sahibi olabilmesi için anlamlı bir destek kampanyası başlatıldı. Turhal belediyesi ve Turhal kaymakamlığının öncülüğünde “Turhal Gazisine ev alıyor” sloganı ile başlatılan kampanya sonucunda elde edilecek gelirle satın alınacak ev gaziye hediye edilecek.

Gazi Hasan Muhammed Çeçen, başlatılan kampanyanın kendisini duygulandırdığını belirterek, “Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerek sunduğu olanaklar olsun, gerek yardımları olsun. Turhal Belediye Başkanımız Yılmaz Bekler, Turhal Kaymakamımız Dr. Ahmet Süheyl Üçer önderliğinde böyle bir yardım kampanyası başlatıldı. Başkanımız ziyaretinde böyle bir çalışma sergileyeceğini belirtti ve onun aracılığıyla sosyal medyadan üzerinden vatandaşlardan yardım talep edildi. Benim için son derece duygulandırıcı bir olay. Turhal Gazisini unutmadı ve benim için bir gayretin içerisindeler. Bu kampanyayı başlatan ve yardım edenlerden rabbim razı olsun” diye konuştu.