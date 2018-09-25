Ağacın kırılan dalları otomobilin üzerine düştü

Tokat'ın Niksar ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalları, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Kırılan dallar park halindeki sürücüsü belli olmayan 34 EV 6411 plakalı aracın üzerine devrildi. Araçta hafif çapta maddi hasar meydana geldi. evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Devrilen dallar otomobilin üzerinden kaldırılarak temizlendi.