İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağacın kırılan dalları otomobilin üzerine düştü

Tokat’ın Niksar ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasar oluştu.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalları, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Kırılan dallar park halindeki sürücüsü belli olmayan 34 EV 6411 plakalı aracın üzerine devrildi. Araçta hafif çapta maddi hasar meydana geldi. evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Devrilen dallar otomobilin üzerinden kaldırılarak temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.