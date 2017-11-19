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19 Kasım 2017 18:43

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk oldu

AK Parti Tokat Merkez İlçe tarafından 6’ıncısı düzenlenen kongrede seçimlere tek liste ile giren Ahmet Öztürk başkan oldu.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk oldu

19 Kasım 2017 18:43


Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen kongrenin açılış konuşması Merkez İlçe Başkanlığını 7 yıl sürdüren ve bu seçimlerde aday olmayan Ahmet Bay tarafından yapıldı. Bay, 7 yıllık görev süresi boyunca partisini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi. Bay, “Bugün görevimi bir başka arkadaşıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. AK Parti gücünü milletinden ve tarihinden alan bir siyasi harekettir. Bizler tarihimizden ve milletimizden aldığımız bu şuur ve bilinçle ülkemizin geleceğine yön veriyoruz. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz düsturuyla hareket ediyoruz” dedi.


Düzenlenen kongreye Tokat il teşkilatından yoğun katılım sağlandı. Ak Parti Milletvekilleri, Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, mevcut ve geçmiş dönemde çeşitli kademelerde siyasette AK Parti kadrolarında görev almış isimler ile birlikte partililerin katıldığı Tokat Merkez İlçe 6’ıncı kongresinde tek liste ile seçimlere giren Ahmet Öztürk yeni başkan oldu. Kongre sonrasında bir değerlendirme yapmayan Öztürk, ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını söyledi.


Öztürk’ün, yönetimini oluşturan asil üyeler; Ahmet Turan Ceylan, Ahmet Yazıcı, Ali Çalışkan, Aydın Özkılıç, Bilal Üneş, Cihan Şükrü Yaşar, Fatih Bilge Özdemir, Ferhat Altunbay, Halit Yaman, İlyas Aslan, Mehmet Ergezer, Mehmet Şahinkaya, Muhterem Çağatan, Mustafa Yalınalp, Mücahit Yılmaz, Müşerref Kinet, Nuray Özmen, Ömer Faruk Doğanöz, Özkan Kuşakoğlu, Selim Çınar, Sema Kaçan, Süleyman Üzümcü, Tuğba Yelken, Veysel Sansar olarak açıklandı. Hilal Toros, Alper Uğurel, Ömer Gündoğdu, Abbas Doğan, Hacı Mehmet Menderes, Fatih Öncü, Nazım Sarunar, Mehmet Demirtaş, Yusuf Yakar, Halit Pelit, Fahri Güneş, Şadi Şanlı ve Mehmet Şen ise yedek üye olarak yeni yönetime ismini yazdırdı.




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