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29 Kasım 2017 14:36

AK Parti Tokat merkez ilçe başkanlığında görev dağılımı yapıldı

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

AK Parti Tokat merkez ilçe başkanlığında görev dağılımı yapıldı

29 Kasım 2017 14:36


AK Parti Tokat Merkez İlçe tarafından 6’ıncısı düzenlenen kongrede göreve gelen Ahmet Öztürk, başkanlığında haftalık ilk olağan toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yönetimin yürütme kurulu görev dağılımları Başkan Öztürk tarafından açıklandı. AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde açıklandı: “Siyasi Hukuki İşler Başkanı Ali Çalışkan, Teşkilat Başkanı Muhterem Çağatay, Seçim İşleri Başkanı Ömer Faruk Doğanöz, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Üzümcü, Sosyal Politikalar Başkanı Mücahit Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Ergezer, Ekonomi İşler Başkanı Ahmet Yazıcı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Yarılan, Mali ve İdari İşler Başkanı Veysel Sansar, İlçe Sekreteri Nuray Özmen”




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