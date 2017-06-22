Akkaya:"PKK, Türk öğretmenleri yıldıramayacak"

Akkaya yaptığı açıklamada Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Kadir Gecesi’nde şehit edildiğine dikkat çekerek, her şerefli Türk evladı gibi mücadelelerinin iki cihanda da süreceğini söyledi. Akkaya,"Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Aybüke öğretmenimiz ve bugüne kadar şehit edilen binlerce öğretmenimiz gibi Necmettin öğretmenimizi de şehit eden soysuzlar unutmasın ki, Türk milletini ve Türk öğretmenlerini yıldıramayacaklar. Türk devleti ve Türk milleti dünya var oldukça bu coğrafyada var olmaya devam edecektir. Bir öldüğümüz yerde bin fidan verecek ve Türk’ün adını minik yüreklere nakşetmeye devam edeceğiz. Ne Türk Bayrağını indirtecek, ne de okullarımızda vatan sevdalısı cumhuriyet aşığı yeni nesiller yetiştirmekten vazgeçeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" dedi.

23 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın 16 Haziran’da Erzincan-Tunceli yolu üzerinde aracının önü PKK’lı teröristler tarafından kesilmiş, aracı tarandıktan sonra yakılmıştı. Eli kanlı terör örgütü mensuplarınca kaçırılan ve 5 gün alıkonulan Yılmaz, 21 Haziran tarihinde şehit edildi.