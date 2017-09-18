Ali Paşa Cami Ramazan ayına kadar ibadete kapatılacak

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ali Paşa Cami restorasyonu 2 milyon 150 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL’ye ihale edilen camin restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde tarihi eserlere yönelik yaptığı önemli çalışmaların yansıması olarak Tokat Bölge Müdürlüğü uhdesinde Amasya ve Çorum’da da önemli tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınması için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Behzat Cami ve Mevlevihane’de restorasyon çalışmalarını devam ettiğini belirtti. Restorasyon çalışmaları kapsamında Ali Paşa Cami’nin bir süre ibadete kapatılacağını ifade eden Müdür Kılınç, "Ali Paşa Cami’nin kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restorasyon çalışması yapılacak. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi yenilecek, çınar ağaçlarının bakımı yapılarak çevre düzenlemesi yapılacak. Şadırvanına bakım yapılacak. Caminin içi taş yüzeyler temizlenecek, avlunun temizliği ve bakımı yapılacak" dedi.

Müdür Kılınç, Ekim ayı başlarında başlaması beklenen restorasyon çalışmaları nedeni ile ibadete kapatılacak olan caminin 2018 yılı Ramazan ayında tekrar ibadete açılacağını söyledi.

1939 ve 1943 tarihlerinde depremde büyük zarar gören Ali Paşa Cami 1947 yılında onarılırken, en son 2002 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmişti.