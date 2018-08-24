Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 23:52

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde alkollü sürücün kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

24 Ağustos 2018 23:52


Kaza, Minareisağır Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. P. idaresindeki 60 ZU 928 plakalı otomobil ile F.K.’ın kullandığı 60 ZS 322 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanırken, 112 acil ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsün 0,35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç