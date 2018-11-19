Almanya'dan halk gününe katıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Almanya'nın Köln şehrinden halk gününe telefonla katılan Sema Geler ile görüşme yaptı.

Tokat'ta ailesiyle yaşayan Sema Geler, Almanya'nın Köln şehrinden Tokat Belediyesine ulaşarak halk gününe katılmak istediğini söyledi. Belediye Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından irtibata geçilen Sema Geler, halk gününde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile görüştürüldü. Tokat'tan Almanya'ya selamlarını ileten Başkan Eroğlu, bir süre görüştüğü Geler'in sorunlarını ve taleplerini dinledi. Geler'in Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden anne ve babasını ziyaret edeceğini ifade eden Başkan Eroğlu, 1 Aralık'ta Almanya'da düzenlenecek olan Tokatlılar gecesinde görüşme temennisinde bulundu.