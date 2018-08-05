Almus Baraj gölü kirlilikten kurtarılıyor

Almus ilçesinde 1966 yılında faaliyete giren baraj gölüne bırakılan atık suların arıtılarak baraja deşarj edilmesi için 7 yıldır devam eden arsa ve kaynak sorunu giderilen projede sona gelindi. 10 milyon TL’ye ihale edilen atık su arıtma tesisi önemli bir oranda tamamlandı. Bin metreküplük atık su arıtma tesisi bin 300 metre terfi hattı ve 25 kilometre kanalizasyon hattından oluşan tesisin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, bölgenin incisi konumunda olan baraj gölünün yerleşim birimleri ve ilçe merkezimizin atık sularının sebebiyet verdiği çevre kirliliğinden kurtarılacağını söyledi. Yüzde 50’si belediye bütçesi yüzde 50’si de İller Bankasınca SUKAP kapsamından karşılanmak üzere yaklaşık 10 milyon TL’ye ihale edilen atık su arıtma tesisinin 10 milyon TL’ye mal olacağını belirten Başkan Arıkan, “7 yıllık serüvenin nihayetinde temeli atılan atık su arıtma tesisi inşaatı hızla devam ediyor. 2 yıllık iş bitirme gününü beklemeden hem kanalizasyon hattı hemde atık su arıtma tesisi hayata geçecek” dedi.

Atık su arıtma tesisiyle ilgili eleştirilere cevap verdi

Atık su arıtma tesisinin balık lokantalarının yakınlarında olması ve çevreye koku yayacağı yönündeki eleştiriler ve şikayetlere cevap verdi. Atık su arıtma tesisinin Almus yerleşiminin en düşük kotu olduğunu ifade eden Başkan Arıkan “Burası bütün kanalizasyonların toparlanıp son bulacağı noktadır. Teknik olarak arazi topoğrafyasından kaynaklı ve yerleşimin bu mevcut yerde ilişkilendirildiğinde en ideal yer olduğunu İller Bankasının ihale ettiği uzman proje gurubundan oluşan bir firmaya yapıldı. ÇED raporunu bakanlık hazırlıyor. İnşallah o hemşehrilerimiz de görecektir ki ilçenin kanalizasyon hattının direkt baraja ulaşması ile şu an burada olması dahi düşünülmeyen koku endişesi arada nötrleşiyor” diye konuştu.

Bin metreküplük atık su arıtma tesisi bin 300 metre terfi hattı ve 25 kilometre kanalizasyon hattından oluşuyor.