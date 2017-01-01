Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Almus Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerle Almus Belediyesi arasında 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Hizmet-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Abdullah Aytekin, Ayhan Sezerol ve işçilerin katıldığı toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Hizmet-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, toplu iş sözleşmesinin taraflara hayırlı olmasını diledi. Demir, “Sözleşme ile Almus Belediyesinde görev yapan işçi arkadaşlarımıza 2017 ilk altı ay için yevmiyelerine yüzde 10 zam, ikinci altı ay için memurlara verilen zam oranında bir artış ve de 2017’de sosyal haklara yüzde 10 zam verildi. 2018 yılı için ise ilk altı ay için memurlara verilen zam oranında bir artış, ikinci altı ay ise yine memurlara verilen zam oranında bir artış verildi. Ayrıca 2018 yılı için sosyal haklara yüzde 10 zam verilmiştir” dedi.