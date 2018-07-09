Almus’ta dev yayın balığı yakalandı

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajında yakalanan yayın balığı, Almus Balıkçılık Kooperatifinde görücüye çıktı. 1 metre 80 santim uzunluğunda olduğu ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan dev yayın balığıyla vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçede daha öncede büyük boyutlarda yayın balığı yakalandığını söyleyen Almus İlçe Tarım Müdürü Yavuz Selim Kepenek; "2017’de 2 metre 30 santim, 2018’de ise sezon yeni başlamasına rağmen 2 metreye yakın boyutlarda yayın balıklarımız ağlara vurmaya başladı. Yakalanan bu balıkları bu sezonun bereketli ve bol geçeceğinin habercisi olarak görüyoruz. Aynı zamanda lezzetli de olan yayın balıklarının tadına bakmak için komşu il ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı Almus’umuza bekliyoruz. Ekmeğini bu işten çıkaran tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon, amatör avcılarımıza ise rast gele diyoruz" şeklinde konuştu.