Ambulansta sürpriz nikah

Tokat’ın Zile ilçesi 1 nolu 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda görevli Mustafa Ziraatçı (25) ve Ebru Aslan’ın (24) düğün öncesi fotoğrafları ve nikahları nöbette oldukları saatte ambulansta yapıldı. Ambulans içinde nikahları Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel tarafından kıyılırken, düğün öncesi fotoğrafları Gökhan Polat tarafından çekildi. Nikah tarihinin hafta içi olduğunu bilen gelin Ebru Aslan, yapılan sürprizi arkadaşlarından öğrendi. Ailelerinin ve mesai arkadaşlarının katılımıyla ambulansta nikahları kıyılan çift, bir yıldır aynı yerde görev yapıyor. Bu güzel anlarını ölümsüzleştirmek için de düğün öncesi fotoğraf çekimlerini yine ambulansta yapmayı tercih ettiler.

Damat Mustafa Ziraatçı uzun zamandır birlikte olduklarını belirterek, “Evlilik için tarihimiz belliydi fakat nikah için belli değildi. Birlikte araştırma yapıyorduk. Benim de aklıma iş yerinde böyle bir sürpriz yapmak geldi. Tabi eşimin haberi yoktu. Bir arkadaşımız sürprizi bozdu ama yine de istediğimiz gibi oldu. Sarı yelekli mavi ışıklarız biz” dedi.

Ebru Aslan ise beklemediğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, “İş yerinde olması ambulansta olması beni çok mutlu etti. Zile’ye geleli iki yıl oldu. Bir yıldır beraberdik. Çok şükür böyle bir yola adım attık. 112’de çalışmayı, ambulansı, mesleğimi çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum” dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, böyle bir talep gelince gerekli izinleri aldıklarını belirterek, “112’de nikah çok anormal bir şey değil. 112 zaten hayat kurtaran bir yer. Arkadaşlar da evet diyerek birbirlerinin hayatını kurtardılar. Bir ömür boyu birbirlerine destek olacaklarını, bir arada olacaklarını, sıkıntılı zamanlarında birbirlerine 112’deki hastalara verdikleri destekten çok daha fazlasını vereceklerini söylemiş oldular. O anlamda sembolik olarak çok güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah bir ömür boyu mutlu ve huzurlu olurlar” diye konuştu.

Çift toplu resim çektirdikten sonra görev için yola çıktı.