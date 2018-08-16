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16 Ağustos 2018 15:00

Amerikan sigorta şirketlerine ambargo

Tokat Sigorta Acenteleri Derneği tarafından, Amerikan sigorta şirketlerine aracılık yapan acentelere sözleşmelerinizi feshedin çağrısı geldi.

Amerikan sigorta şirketlerine ambargo

16 Ağustos 2018 15:00


Tokat Sigorta Acenteleri Derneği tarafından yapılan açıklamada Amerikan menşeli sigorta şirketlerinin sözleşmelerinin o şirketlere aracılık yapan acenteler tarafından tek taraflı olarak fesih etmeleri yönünde çağrı yapıldı. Dernek Başkanı Halil Kaya tarafından yapılan açıklamada dolar bazlı poliçe üretilmemesi konusunda da acentelere seslenildi. Başkan Kaya, "Bu Amerikan sigorta şirketlerine karşı, Türk acenteleri tarafından uygulanan bir ambargodur. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ABD güdümlü Ekonomik yaptırımların karşı tepkisi olması açısından devletimizin yanında olduğumuzu atacağımız adımlarla göstermek istiyoruz. Türk Lirasına destek olma gayretimizi ve çabalarımızdaki samimiyeti, Amerikan menşeli sigorta şirketleri ile çalışmama kararı alarak gösterebiliriz. Tüm acentelerimizi ilgili şirketlerle olan acentelik sözleşmelerini tek taraflı fes etmeye ve dolar bazlı poliçe üretmemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.




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