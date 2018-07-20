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20 Temmuz 2018 13:24

Anadolu Günleri’nde Tokat da olacak

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 31 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Anadolu Günleri 15.

Anadolu Günleri’nde Tokat da olacak

20 Temmuz 2018 13:24

Kültür ve Sanat Festivalinde Tokat da yer alacak.


Başkent Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 2017’de düzenlenen 14’üncü yıl etkinliklerinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, bu yıl düzenlenecek olan etkinliklerde TSO olarak derneği destekleme kararı aldıklarını ve özellikle Tokat’a has yöresel ürünlerin festival kapsamında açılacak stantta sergilenmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Başkan Çelik,"Bu festivali ve festivalde önemli role sahip olan Başkent Tokatlılar Derneği Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini önemsiyoruz. Derneğimizin kıymetli başkanı İbrahim Ocak Bey ile detayları görüştük ve üzerimize düşenin ne olduğunu kendilerine sorduk. Özellikle yöresel ürün üreticisi olan firmalarımızın tanıtım günlerinde aktif olarak açılacak stantta yer almasını sağlamamızı istedi. Biz de hemen çalışmalarımıza başladık. İnşallah yöresel ürünlerimizin ve yöresel ürün üreticilerimizin burada yer almasını sağlayacağız. Tokat’ın tanıtımı için güzel bir platform olduğunu düşündüğümüz organizasyonda Tokat TSO olarak derneğimizi yalnız bırakmayacağız. 31 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde tüm vatandaşlarımızın Tokat standını ziyaret etmelerini şimdiden hatırlatıyor, İbrahim Ocak Başkanımıza ve yönetimine başarılı çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.




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