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16 Haziran 2017 10:09

Ankara’daki Tokatlı bürokratlar iftarda bir araya geldi

Ankara’daki Tokatlı bürokratlar iftarda bir araya geldi.

Ankara’daki Tokatlı bürokratlar iftarda bir araya geldi

16 Haziran 2017 10:09


AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Ankara’da Tokat’lı bürokratlarla bir araya geldi. İftarda bir araya gelen Coşkun Çakır, bürokratlarla sohbet ederek,"Memleketimiz için birlikte yapacak daha çok işimiz var. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


Ayrıca Tokat’a yapılacak yatırımların konuşulduğu iftar yemeği sonrasında Coşkun Çakır,"Kimimiz siyasette kimimiz bürokraside ülkemize ve milletimize hizmet etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Tokat’lı olmak bizim için onur ve gurur kaynağı olduğu kadar Tokat’ı temsil etmek üzerimize ayrıca bir sorumluluk yüklüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara’da Tokat’ımız için, ülkemiz için çalışmaya devam edecek, bu topraklara olan borcumuzu ödemek için uğraşacağız" diye konuştu.




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