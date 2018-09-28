Anne inekler çalınınca buzağılar öksüz kaldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Kuzba köyünde yaşlı çiftin geçim kaynağı 3 inek çalınırken, buzağıları öksüz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Kuzba köyünde hayvancılıkla geçinen Ahmet Yıldız (80) ve Şerife Yıldız (75) çiftine ait 3 inek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce meradan çalındı. Ahmet Yıldız, birkaç ay önce doğan buzağıların meraya göndermediği için çalınmaktan kurtulduğunu söyledi. Yıldız, öksüz kalan buzağıların annelerinin biran önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Güllü Yılmaz ve kardeşine ait 3 büyükbaş hayvanın da çalındığı, yapılan çalışmalara rağmen hayvanların bulunamadığı öğrenildi.