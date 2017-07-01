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01 Temmuz 2017 11:39

Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor

Tokat’ta annesiz kalan 4 yavru kediyi şırınga ile besleyen hayvansever duyarlılığı ile örnek oluyor.

Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor

01 Temmuz 2017 11:39


Kemer Mahallesi’nde doğum yaptıktan yaklaşık 3 hafta sonra bir otomobilin çarpması sonucu anne kedi telef oldu. Annesi ölen yavru kedilere ise bir hayvansever sahip çıktı. Balkonunda kalan yavru kedilere gözü gibi bakan Gülser İçmez, onları sabah akşam şırınga ile pastörize süt vererek besliyor. Yavrularını balkona bıraktıktan sonra anne kedinin bir daha ortalarda görünmediğini ifade eden İçmez, "Bir arabanın çarptığını öğrendim. Annesiz kalan kedileri şırınga ile beslemeye başladım. Zevkle besliyorum hoşuma gidiyor. Yavrulardan 3’ü kendini kurtardı küçük olan süt içmemek için direniyor. Onu da zor da olsa beslemeye çalışıyorum" dedi.




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