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Apartmanın üçüncü katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tokat’ta, üç katlı binanın camından düşen Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Tokat'ta, üç katlı binanın camından düşen Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Hatun Mahallesinde oğlu ile birlikte ikamet eden 82 yaşındaki Sübeye Çolak, 3 katlı apartman dairesinin arka camından bahçeye düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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