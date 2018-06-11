Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde Murat E. (51) idaresindeki 06 AH 9501 plakalı araç taşıyan tır, Ahmet T. (61) idaresindeki 58 TZ 201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Hafif şekilde yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların yoldan çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan Tokat Havalimanı yakınlarına meydana gelen kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Bariyerlere çarpan panelvan tipi araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.