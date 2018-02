Arı kenesi ile mücadelede 40 bin kovan ilaçlanacak

Türkiye’ye 1970’li yıllarda Trakya üzerinden giren, arı kolonilerine büyük zararlar vererek bal üretiminde verim kaybına neden olan varroa parazitine karşı proje geliştirildi. Tokat İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve Tokat Arıcılar Birliği tarafından hazırlanan, Tokat İl Özel idaresi tarafından desteklenen proje kapsamında il genelindeki tüm arıcılara ait kovanlardan varroa hastalığına karşı ilaçlama ücretsiz olarak yapılacak. Proje ile birlikte Tokat’ta bal üretiminin ve kovan sayısının artırılması, yanlış ilaç kullanımının önlenerek balda ilaç kalıntısının önlenmesi hedefleniyor. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde 40 bin arı kovanının ilaçlanacağı proje kapsamında varroa paraziti ile mücadele edilecek.

Arıcılar Birliği Danışmanı Yüksek Ziraat Mühendisi Hasan Alpay, halk arasında ’arı kenesi’ olarak bilinen varroa parazitine karşı mücadele başlatıldığını ifade ederek, "Varroa zararlısı arının derisini deliyor. Kovan dışarı çıkan arı ölüyor. Arı kolonisine ayrıca bu parazitle birlikte diğer hastalıklar mantar virüs gibi hastalıklarda kovana gelmekte. Biz varroa mücadelesini iyi bir şekilde yaparsak diğer hastalıklarında önlenmesini büyük ölçüde sağlamış oluyoruz. 1980’li yıllarda Türkiye’de 600 bin koloni varroa zararlısından dolayı sönmüştü. Bunun önüne geçmiş oluyoruz bu ilaçlama ile. Aynı zamanda bal verimini artırmış oluyoruz. Arıyı kuvvetlendirerek diğer hastalıkların gelmesini önlemiş oluyoruz" dedi.

40 bin kovan ücretsiz ilaçlanacak

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, hazırladıkları projeye İl Özel İdaresinin destekleri ile 40 bin arı kolonisinin ücretsiz olarak ilaçlanacağını söyledi. Varroa akarı ile ciddi olarak verilecek mücadele ile bal üretiminde verimin artırılacağının altını çizen Demir, "Varroa akarına yapılacak ilaçlama ile minimum düzeye indireceğiz. Bu sayede bal mevsiminde arıların mevcutları düşmeyerek bal verimini artıracağız. Ortalama koloni başı 1 ile 3 kilogram bal veriminin yükselmesini bekliyoruz. Bu da Tokat ölçeğinde yılda 100-120 ton bal veriminin artırılması demek, üreticilerimizin daha fazla bir gelir etmesi demek. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir proje olduğu için proje bakanlığımız tarafından da takip edilecek" diye konuştu.

İlaçlama ile bal verimi artırılacak, arı ölümleri önlenecek

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Salih Çelik ise, "Projenin arıcılar birliğine üye olan olmayan tüm arıcıları kapsadığını belirterek, "İlaç alımını tamamladık, önümüzdeki hafta içerisinde ilaçlama çalışmaları başlayacak. İlaçlama uygulamasını teknik elemanlarımız tarafından arıcılara gösterilecek" diye konuştu.

Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Ümit Ok da proje kapsamında il genelinde arı kolonilerinin tümünün ilaçlanacağını söyledi. Yapılacak çalışma ile her bir kovanda bir petek bal artışının beklendiğini ifade eden Ok, "Verim artışı ile birlite ilimiz ekonomisine önemli bir girdi sağlanmış olacak. İleriki yıllarda da bu koloni artışına önemli bir faydası olacak. Türkiye genelinde ilk defa uygulanacak bir proje" şeklinde konuştu.