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Arıza yapan otomobil trafiği kitleyince Karadeniz zekası devreye girdi

Tokat’ta ana yolda bozularak trafiği tıkayan otomobil vatandaşların Karadeniz zekası ile çözümü ile park edildi.

Tokat'ta ana yolda bozularak trafiği tıkayan otomobil vatandaşların Karadeniz zekası ile çözümü ile park edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Bulvarı Alipaşa Hamamı önünde arıza yaparak yolda kalan otomobil trafiği kilitledi. Yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri kısa sürede pratik çözüm üreterek aracı yol kenarında boş olan alana park etmek için harekete geçti. Yaklaşık 10 kişi otomobilin önü ve arkasından çamurluğunda tamponundan tutarak aralıklarla kaldırıp indirilerek kenara kaydırarak indirmeyi başardı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen esnaf Bünyamin Akıncı, “İşte Türkün zekası, el birliği ile araç nasıl park edilir? Şekil A daki gibi görüyoruz. Araç arıza yaptığında böyle park edilir. Trafik tıkandığında el birliği ile açtılar” diye konuştu.

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